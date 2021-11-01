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Под Орлом водитель с тремя девушками-пассажирами врезался в трактор

1.11.2021 | 13:12 Новости, Происшествия

Все четверо получили травмы.

В субботу водитель и три его пассажира пострадали в ДТП, врезавшись в трактор. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Авария случилась в 14.20 на трассе «Орел-Ефремов». 44-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Приора»  с тремя пассажирами — 41-летней женщиной, 22-летней девушкой и 14-летней девочкой. На 39-м километре трассы он врезался в трактор «CASE IH MAGNUM 340», который двигался в попутном направлении.

Все люди, находившиеся в салоне «Приоры», получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»

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