Под Орлом водитель с тремя девушками-пассажирами врезался в трактор

Все четверо получили травмы.

В субботу водитель и три его пассажира пострадали в ДТП, врезавшись в трактор. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Авария случилась в 14.20 на трассе «Орел-Ефремов». 44-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Приора» с тремя пассажирами — 41-летней женщиной, 22-летней девушкой и 14-летней девочкой. На 39-м километре трассы он врезался в трактор «CASE IH MAGNUM 340», который двигался в попутном направлении.

Все люди, находившиеся в салоне «Приоры», получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»