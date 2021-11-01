Стал известен график работы Орловского Сбера во время длинных выходных

Персонал Сбера привит и ждет гостей в своих офисах.

В четверг Ярослав Скирта, Управляющий Орловским Сбером, провел пресс-конференцию. В связи с резким ростом числа заболеваний коронавирусом, мероприятие было решено провести в онлайн-формате.

В первую очередь обсуждался график работы орловских филиалов банка во время длинных выходных. Как оказалось, в период нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, отделения банка продолжат работать в обычном режиме. Клиенты смогут получить все необходимые услуги. Но режим работы офисов индивидуален, и его можно будет уточнить в разделе «На карте» мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

Зачисление заработной платы и пенсии на счета физических лиц будет осуществляется с 1 по 3 ноября.

Обслуживание корпоративных клиентов с 4 ноября по 7 ноября в отделениях банка будет приостановлено. Но на случай, если у кого-то из представителей юридических лиц возникнут срочные вопросы, с 1 по 3 ноября для них доступен офис по адресу улица Октябрьская, 24.

Особенно отмечалось, что более 95% сотрудников Сбера, работающих с клиентами, прошли вакцинацию. Поэтому посещение офисов абсолютно безопасно. Следует только соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции с другими посетителями.

Что же касается банкоматов и информационно-платёжных терминалов, то они будут работать в обычном режиме.

Также прозвучала информация о текущем состоянии рынка ипотечного кредитования. За 9 месяцев этого года банк увеличил объем выдач на 42% в денежном выражении и на 17% в количественном. С начала года почти в полтора увеличился объем рефинансирования ипотеки других банков.

Отмечалось, что важную роль сыграло создание экосистемы сервисов недвижимости вокруг партнеров и клиентов, таких как: электронная регистрация, безопасные расчеты, правовая экспертиза сделки, формирование документации. В настоящее время доля сделок с электронной регистрацией в регионах Центрального Черноземья достигла 78%. Сервисы значительно упрощают процедуру приобретения недвижимости: покупатель и продавец могут находиться в разных городах, а сделку заключить дистанционно и потратить на это минимум времени.

Поскольку помимо взрослых, в начале ноября отдыхают и дети, Сбер подготовил для них специальный подарок. Создана развлекательная платформа «Каникулы со Сбером», где собрано более 100 увлекательных фильмов для всей семьи от сервиса Okko, подкасты и плейлисты СберЗвука и развивающие игры.

Люди старшего возраста также могут провести время с пользой, воспользовавшись бесплатной Школой цифровых навыков. Проект предлагает доступную форму обучения для овладения современными технологиями. В режиме онлайн доступны обучающие курсы и материалы, позволяющие сделать свою жизнь комфортнее.

Еще один интересный онлайн-сервис посвящен 180-летнему юбилею, который в самое ближайшее время отпразднует СберБанк. На специальном праздничном сайте можно ознакомиться с историей компании. В наглядной форме можно увидеть, насколько отличался банк в 19, 20 и 21 веках.

А еще одно знаменательное событие уже случилось – это юбилейная, 50 000-ая, «Карта жителя», недавно выданная в нашем регионе. Этот проект представляет собой платформу для получения доступа к региональным программам, сервисам и льготам для жителей Орловской области.

ИА «Орелград»