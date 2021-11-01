В Орле подрядчика капремонта внесли в «черный список»

Суд поддержал жесткое решение орловских антимонопольщиков.

Арбитражный суд Орловской области отказал коммерческой компании в признании недействительными сразу четырех постановлений Орловского УФАС России. Об этом сообщает пресс-служба региональной антимонопольной службы. Уточняется, что речь идет о компании «АдитЭнергоПроект» (ООО «АЭП»), которая оспорила в областном арбитражном суде решения надзорного органа. Корни спора уходят в 2020 год, когда указанная компания заключила с региональным Фондом капремонта общего имущества многоквартирных домов (НО «РФКР») четыре договора.

Подрядчик обязался провести оценку технического состояния ряда многоквартирных домов на территории Орловской области, а также разработать проектную документацию на капитальный ремонт этих зданий. В УФАС говорят, что компания эти договоры не исполнила. Отметим, что заключены они были в апреле, а в конце декабря 2020 года НО «РФКР» подало в Орловское УФАС информацию для включения сведений об ООО «АЭП» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Изучив представленные материалы, специально созданная антимонопольная комиссия решила включить подрядчика в «черный список». Компания с этим не согласилась и воспользовалась своим правом обжаловать решения в суде. Только на днях орловский арбитраж рассудил этот спор. Он не нашел в действиях антимонопольщиков ничего незаконного или неправомерного и отказал в удовлетворении заявленных требований. В решении суда говорится, что «недобросовестное поведение, выразившееся в невыполнении условий указанных договоров, привело к невозможности получения заказчиком того, что он обоснованно рассчитывал получить в случае добросовестного поведения контрагента, что нарушает права заказчика как стороны в гражданско-правовом договоре, а также нарушает публично-правовой порядок». Однако отметим, что решение орловского арбитража может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»