В Орловской области стали собирать больше налогов

Налоговые сборы в этом году возросли примерно на 40 процентов.

В Орловской области по итогам девяти месяцев 2021 года в консолидированный бюджет РФ собрано более 28,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем платежей увеличился в 1,4 раза, или на 8,6 миллиарда. Такие оперативные данные приводит региональное управление ФНС России. Наиболее ощутимо возросли сборы в федеральный бюджет. Орловская область в этом году перечислила в него более 9,7 миллиарда рублей, или в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Кстати, прошлогодний показатель превышен примерно на 4 миллиарда рублей.

«В бюджет территории мобилизовано более 19,1 миллиарда рублей с превышением на 31,9 процента, или на 2,9 миллиарда к показателям девяти месяцев 2020 года, — говорят в управлении ФНС. — Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за январь-сентябрь 2021 года на территории Орловской области собрано более 15,7 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование».

В структуре страховых взносов традиционно первое место занимают поступления на обязательное пенсионное страхование. По данным налоговиков, в Пенсионный фонд РФ орловцы в этом году перечислили уже свыше 11,6 миллиарда рублей, что на 8,6 процента больше, чем год назад. На обязательное соцстрахование (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) орловцы направили в ФСС более 1,3 миллиарда рублей, заплатив на 4,6 процента денег больше, чем в прошлом году. Сборы по взносам на обязательное медстрахование работающего населения превысили 1,8 миллиарда с приростом к уровню 2020 года в 11,3 процента. Напомним, эти взносы зачисляются в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

ИА «Орелград»