В Орловской области животных умертвили больше, чем до пандемии

Работу орловских животноводов оценили статистики.

Орелстат представил оперативные данные о состоянии животноводческой отрасли Орловской области. Из отчета следует, что в регионе в текущем году значительно возросло поголовье свиней. Если на 1 января 2021 года этих животных в хозяйствах всех видов собственности насчитывалось 592,4 тысячи голов, то по состоянию на 1 октября их количество возросло до 789 тысяч голов. Поголовье крупного рогатого скота при этом сократилось со 140,2 тысячи голов в начале года до 124,7 тысячи голов сейчас.

При этом в Орловской области зафиксирован заметный рост производства мяса. Это означает, что на убой стали отправлять больше животных, чем раньше. Так, всего за отчетный период времени орловские животноводы произвели 162,2 тысячи тонн мяса (скот и птица на убой в живом весе). Данный показатель на 14,9 процента превышает уровень аналогичного периода 2020 года и на 16,3 процента превышает уровень допандемийного 2019 года.

Немного в регионе выросло и производство молока – на 2,3 процента по сравнению с прошлым годом. Всего его произведено 86,3 тысячи тонн. По подсчетам специалистов Орелстата, в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области в этом году надоено 4743 кг молока, что на 194 кг выше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в девяти районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района (6726 кг молока). Добавим, что поголовье коров в этом году в регионе выросло – с 31,8 тысячи голов по состоянию на 1 января 2021 года до 34,5 тысячи голов по состоянию на 1 октября.

ИА «Орелград»