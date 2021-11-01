В выходные Орел посетил замминистра здравоохранения Олег Салагай

Вместо министра Мурашко регион посетил его заместитель.

В выходные областную столицу посетил Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

«В ходе визита Олег Салагай посетил ряд медицинских организаций Орловской области, оказывающих амбулаторную, стационарную и скорую медицинскую помощь жителям региона. Особое внимание было уделено организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией как на амбулаторном этапе лечения, так и в стационаре. С учетом роста заболеваемости среди детей, была оценена организация оказания медицинской помощи юным жителям области, а также особое внимание было обращено на усиление контроля за беременными женщинами и более активной их вакцинации», — говорится в пресс-релизе.

Ранее федеральные СМИ сообщали, что по поручению Владимира Путина Орел посетит глава минздрава Михаил Мурашко. Отметим, что пресс-служба губернатора воздержалась от публикации любой конкретики, связанной с визитом замминистра.

Сам Андрей Клычков в соцсетях вообще проигнорировал прошедшее событие. Его последний пост был размещен вчера вечером и посвящен борьбе с коронавирусом, но встреча с Олегом Салагаем упомянута не была.

ИА «Орелград»