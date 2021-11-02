Иностранец семь лет прожил нелегально под Орлом

За это время он успел обзавестись семьей, что спасло его от депортации.

В Орловской области гражданин Республики Узбекистан привлечен к административной ответственности за уклонение от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания на территории нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Верховского районного суда. Уточняется, что решение по административному делу было вынесено спустя семь лет после того, как иностранец утратил право законного пребывания в России.

Как установил суд, срок действия его миграционной карты истек 6 ноября 2014 года. С тех пор данный гражданин «уклоняется от выезда из Российской Федерации, не узаконив свое пребывание». По мнению суда, каких-либо действий, направленных на исполнение требований законодательства в сфере миграции, он за это время так и не предпринял. При этом было установлено, что иностранец буквально «пустил корни» в России. Так, еще в 2008 году он оформил брак с гражданкой России. В нашей стране он проживает с семьей и воспитывает двух маленьких дочерей. Его супруге на праве собственности принадлежит жилье. Из этого суд заключил, что иностранец «имеет на территории РФ прочные социальные связи и постоянное место жительства».

При вынесении решения по делу были учтены положения статьи 8 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод». Согласно ей каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права не допускается. Опираясь на данный постулат, Верховский районный суд не нашел оснований для назначения иностранцу дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Наказан нелегал только штрафом в размере 2500 рублей.

ИА «Орелград»