Клычков больше не признает «Спутник-Лайт»

Нужно было читать разъяснения министерства здравоохранения.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков с большим опозданием обратил внимание орловцев на то, что препарат «Спутник-Лайт» предназначен для ревакцинации, а не вакцинации. Этот вопрос он поднял в прямом эфире в соцсетях.

«Спутником-Лайт ревакцинируются, а не вакцинируются. Многие бегут сделать прививку только для QR-кода, но это смешно. Прививка нужна для других целей. Минздрав дает свои разъяснения, просьба ими руководствоваться», — заявил Клычков.

Отметим, что призывы вакцинироваться звучали весь год во всех эфирах губернатора, но ранее он не делал акцент на том, что выбирать нужно именно «Спутник V». По информации «Орелграда», медперсонал, занимающийся вакцинацией, также не проводит с гражданами разъяснительной работы о выборе препарата. В то же время, многие орловцы выбирали однокомпонентную вакцину «Спутник-Лайт» ради возможности в кратчайшие сроки получить QR-код, а вместе с ним – восстановление своих гражданских прав. Кроме того, многие работодатели настаивали на вакцинации своих работников «Лайтом» для того, чтобы быстрее получить статус организации, свободной от COVID-19.

«Прошла вакцинацию Спутником Лайт», — зачитал Клычков сообщение жительницы.

«Ну не совсем правильно, мягко говоря», — прокомментировал губернатор.

Другой житель обратил внимание на то, что пресс-секретарь Президента Песков и министр здравоохранения Мурашко озвучивали разные позиции по «Спутнику Лайт». Клычков встал на сторону Мурашко:

«Медицинские учреждения должны давать разъяснения».

Также глава региона отметил, что темпы вакцинации в Орловской области продолжают расти. 29-го октября было привито 4910 человек, 31-го – 3292, а 1 ноября – 3932.

ИА «Орелград»