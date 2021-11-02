Клычков выступил на конференции, посвященной орловским археологическим находкам

В феврале пройдет выставка, на которой можно будет лично ознакомиться с найденными артефактами.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил сегодня на онлайн-конференции, организованной РИА-Новости и посвященной орловским археологическим находкам.

«Для меня значимым является факт, что Орёл был основан по указу Ивана Грозного в 1566 году. То, что было городище XI-XII века – это вопрос уже научных исследований, — подчеркнул Андрей Клычков. — У нас не стоит задача переписать историю. У нас стоит очень простая задача, поддерживаемая и учеными, и жителями, — увековечить историческую правду. Думаю, мы можем говорить о том, что на территории Орловской области люди жили 1000 лет назад», — цитирует губернатора его пресс-служба.

В ходе конференции была озвучена информация о договоренности с краеведческим музеем об организации выставки, на которой будут выставлены артефакты, найденные в ходе орловских раскопок. Ожидается, что выставка будет открыта уже в феврале 2022 года.

Также Клычков рассказал о том, что в Министерство культуры Российской Федерации были направлены документы на согласование плана по увековечиванию Судбищенской битвы и находок на месте слияния Оки и Орлика. Возможно, в Орловской области будет создано единое место для экспонирования артефактов, найденных во время раскопок.

ИА «Орелград»