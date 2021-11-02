Под Орлом уголовник сломал костыль об голову своего «отчима»

За содеянное мужчина уже отправлен в колонию отбывать срок.

Обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный мировым судом Колпнянского района Орловской области. Обвинение в совершении нескольких преступлений было предъявлено ранее неоднократно судимому за кражи и побои местному жителю. Очередные свои преступления он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что мужчина повздорил с сожителем своей матери.

Конфликт вспыхнул в помещении кухни. Уголовник решил запугать «отчима». Он схватил топор, висевший на стене, и замахнулся им на «родственника». Последний сидел за столом. Злоумышленник пригрозил ему словами: «Не будешь жрать, разрублю пополам!» В сложившейся обстановке потерпевший реально испугался за свою жизнь. За этот поступок подсудимый получил обвинение по статье «Угроза убийством». Второй эпизод преступной деятельности пришелся на другой день, но участники конфликта были теми же.

Уголовник снова поругался с сожителем своей матери. Дошло до того, что он схватил в руки костыль, стоявший около кровати «отчима», и ударил этим «оружием» потерпевшего по голове. Второй удар пришелся уже по руке, так как несчастный пытался защититься. От этих ударов костыль сломался пополам. Однако это не остановило озверевшего «пасынка». Оставшимся у него в руках обломком костыля он еще раз ударил «отчима» по лицу. К счастью, травмы оказались не опасными для жизни.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал заявленное им в ходе ознакомления с материалами дела ходатайство о проведении особого порядка принятия судебного решения, то есть без проведения судебного разбирательства. Кстати, его проверила комиссия судебно-психиатрических экспертов. Она пришла к выводу, что подсудимый хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, не страдал и не страдает. Страдает он только зависимостью от алкоголя, но от ответственности такое заболевание не спасает. По совокупности преступлений орловец получил наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»