Ранее судимый орловец избил и ограбил собутыльника

Мужчины познакомились в баре, вместе напились и уехали домой, но в такси началась ссора.

Орловская полиция установила личность мужчины, который избил и ограбил своего собутыльника, сообщает пресс-служба УМВД. Ему 41 год, ранее уже был судим.

29-летний потерпевший в одном из баров познакомился с компанией мужчин и стал выпивать вместе с ними. Домой собутыльники отправились на одном такси, в котором и начался конфликт.

Подозреваемый вытащил потерпевшего на улицу, избил и вытащил из карманов одежды деньги и телефон. Общая сумма ущерба оценивается в 32 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Предполагаемый виновник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИА «Орелград»