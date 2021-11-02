Ранее судимый орловец избил и ограбил собутыльника

2.11.2021 | 16:49 Закон и порядок, Новости

Мужчины познакомились в баре, вместе напились  и уехали домой, но в такси началась ссора.

Орловская полиция установила личность мужчины, который избил и ограбил своего собутыльника, сообщает пресс-служба УМВД. Ему 41 год, ранее уже был судим.

29-летний потерпевший в одном из баров познакомился с компанией мужчин и стал выпивать вместе с ними. Домой собутыльники отправились на одном такси, в котором и начался конфликт.

Подозреваемый вытащил потерпевшего на улицу, избил и вытащил из карманов одежды деньги и телефон. Общая сумма ущерба оценивается в 32 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Предполагаемый виновник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИА «Орелград»

 

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