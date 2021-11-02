Школы под Орлом обезопасят по требованию прокуратуры

В трех школах Ливен установят системы контроля и управления доступом в них.

Как сообщили в администрации орловского райцентра Ливны, речь идет о совершенствовании мер безопасности в местных школах. Ранее прокуратура подала иски к школам №№ 2 и 4 и лицею имени Сергей Булгакова. В ходе прокурорской проверки было установлено, что состояние зданий не в полной мере отвечает законодательным требованиям об антитеррористической защищенности. Прокурор потребовал устранить эти нарушения, а местную администрацию обязали выделить соответствующее финансирование.

«В настоящее время ведется установка систем контроля и управления доступом (СКУД) в зданиях трех школ, — пояснили в ливенской мэрии. — СКУД регистрирует вход и выход посетителей, распознает их личность. Такие системы уже несколько лет действуют в школе №1 и гимназии города Ливны». Комментируя ситуацию, начальник городского управления общего образования Юрий Преображенский заявил, что не для всех образовательных организаций Ливен система управления доступом обязательна. Однако, по его словам, большинство школ попадают под это требование.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, а также решением суда по иску прокуратуры, в школах №№ 2, 4 и лицее устанавливаются такие системы контроля доступа, турникеты, — говорит чиновник. — Оборудование приобретено в рамках реализации муниципальной программы «Образование в городе Ливны на 2020-2025 годы». Из бюджета города на установку оборудования направлены 782 тысячи рублей».

В мэрии добавили, что на сегодняшний день уже завершен монтаж системы контроля и управления доступом в лицее, а в двух упомянутых выше школах систему смонтируют в течение ближайших дней. Сообщается, что СУКД заработает в зданиях уже после осенних каникул, которые в Орловской области из-за коноравирусной инфекции продлятся по 14 ноября.

ИА «Орелград»