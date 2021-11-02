Врио главы района под Орлом заподозрили в сомнительной земельной сделке

Прокуратура заявила о конфликте интересов, но чиновники заступились за своего начальника.

В Орловской области до апелляционной инстанции дошло разбирательство о предполагаемом конфликте интересов в Малоархангельском районе. Как сообщила пресс-служба местного суда, административное исковое заявление подал прокурор. Ответчиком выступили администрация Малоархангельского района и действующая при ней комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Задача последней – проверять поступившую информацию о проявлении возможных коррупционных факторов.

Прокуратура просила признать незаконным решение комиссии от 14 мая 2021 года, которая пришла к выводу об отсутствии конфликта интересов при исполнении Петром Матвейчуком должностных обязанностей. Как следует из решения суда, которое имеется в распоряжении «Орелграда», ранее прокуратурой района была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции администрацией района при предоставлении в аренду земельного участка врио главы района Матвейчуку.

Было установлено, что при проведении инвентаризации земель на территории района был выявлен и поставлен на учет участок с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», который свободен от прав и имеет границы с соблюдением отступа водоохранной зоны от водного объекта. Затем от врио главы района, который находился в отпуске, поступило заявление о предоставлении в аренду данного участка. Извещение было опубликовано в районной газете и на сайте госзакупок.

Далее врио главы района Матвейчук вынес постановление «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». В нем первым пунктом он постановил отказать Матвейчуку П.В. (то есть самому себе) в предоставлении земельного участка в аренду без проведения аукциона. Вторым пунктом он дал указание подчиненным провести открытый аукцион.

Были проведены торги, на которые поступила единственная заявка — от Матвейчука П.В. После этого отделом по управлению муниципальным имуществом в лице Коклевской Е.В. с Матвейчуком П.В. был заключен договор аренды земельного участка. Во всем этом прокуратура увидела конфликт интересов. Поскольку уполномоченная комиссия ничего такого не увидела, дело дошло до суда. В результате майское решение комиссии было признано незаконным.

Как пояснили в пресс-службе райсуда, ее обязали подготовить обязать подготовить мотивированное заключение по результатам предварительного рассмотрения «дела о конфликте интересов» и проинформировать об этом прокуратуру в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. В остальной части требований было отказано, а требовала прокуратура признать в действиях врио главы района конфликта интересов. Надзорное ведомство решение райсуда обжаловало в апелляционную инстанцию, но определением Орловского облсуда от 28 октября 2021 года оно было оставлено без изменения. Поэтому вопрос о том, был конфликт интересов или его не было, по большому счету, остается открытым.

ИА «Орелград»