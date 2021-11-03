Армия орловских дольщиков приросла на 2000 человек

Рост числа дольщиков может быть связан с упрощением процедуры оформления.

В Орловской области в текущем году местные жители зарегистрировали уже без малого две тысячи договоров долевого участия. Такие данные привела Надежда Кацура, руководитель регионального управления Росреестра. Специалисты считают, что количество дольщиков может только возрасти. Людей привлекает упрощение процедуры оформления необходимых документов. В этом году государство предложило гражданам сразу несколько новшеств.

Одно из них касается реестровых дел, ведение которых теперь будет осуществляться исключительно в электронном виде. На сегодняшний день в электронный вид переведено свыше 280 тысяч дел, хранящихся в архивах регионального управления Росреестра. Кроме того, с 28 октября для орловцев сокращены сроки регистрации по отдельным операциям с недвижимостью.

Как уточнили в Росреестре, это новшество касается недвижимости, приобретенной в новостройках по договорам долевого участия. Отныне второй и последующий договоры с дольщиками должны регистрироваться в течение 3-х дней, если документы поданы в электронном виде. В случае подачи бумажного заявления через МФЦ регистрация осуществляется в 7-дневный срок.

« Также у жителей региона появится возможность подать в Росреестр документы о регистрации прав через нотариуса, за исключением случаев, когда заявителем выступает кадастровый инженер, — добавляет Надежда Кацура. — Раньше это можно было сделать только при нотариально оформленной сделке».

ИА «Орелград»