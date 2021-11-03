Езда без прав по «встречке» обернулась для орловца аварией

Три человека пострадали, один госпитализирован.

Водитель, лишенный прав управления, выехал на полосу встречного движения и попал в аварию, сообщила пресс-служба УГИБДД.

Это произошло вчера в 16.00 в Орловской районе. Водитель автомобиля «Шкода Фелиция» двигался по улице Центральная поселка Хвощевский и вылетев на «встречку», врезался в «Ниву Шевроле», которая ехала во встречном направлении.

Помимо водителя, в салоне «Шкоды» находился один пассажир. Оба мужчины получили травмы, но были отпущены. Водителю «Нивы» повезло меньше – 51-летнюю женщину госпитализировали.

ИА «Орелград»