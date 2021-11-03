МегаФон проанализировал, чем занимаются россияне во время длинных выходных

3.11.2021 | 14:25 Новости, Новости компаний, Рекомендуем

Люди массово уезжают из городов.

С 28 по 30 октября 2021 года из российских городов уехали в 2 раза больше жителей, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Среди жителей, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населённые пункты в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года большее число людей путешествовало на дальние расстояния – около 20% от общего числа перемещавшихся.

Аналитики МегаФона зафиксировали самый большой отток городских жителей в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей – это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Жители столицы чаще остальных городов выбирали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. Около 6% москвичей приехали в Орел, Брянск, Тулу и другие города Центральной России.

Самая большая миграция населения с 28 по 30 октября в регионах была отмечена в Калининграде – город покинули 5,7% жителей. Далее следует Санкт-Петербург – 5,5%, Саратов – 3,8% и Нижний Новгород – 3,6%.

В Орле, где нерабочие дни начались 30 октября, также наблюдается отток населения: из города уехали около 10% жителей.

С 28 по 30 октября в России значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона потратили на 36% больше трафика в осенний период нерабочих дней 2021 года, чем в весенний 2020 года. По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет абонентам при необходимости работать, даже находясь на даче или в любой другой точке России.

ИА «Орелрад»

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Орелград. 2021 год

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