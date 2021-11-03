Орловский районный суд рассмотрит дело о хищении 617 тонн дизельного топлива

Перед судом предстанут четверо членов преступной группы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 617 тонн дизельного топлива, сообщила пресс-служба ведомства.

Дело будет рассмотрено Орловским районным судом. На скамье подсудимых окажется четверо участников преступной группы, деятельность которой пресекло орловское УФСБ.

«По версии следствия, в период с августа 2019 г. по февраль 2020 г. злоумышленники осуществили незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод АО «Транснефть-Дружба», проходящий по территории Орловского района, в результате чего он был приведен в непригодное для эксплуатации состояние. В ноябре 2020 г. сообщники совершили хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода в количестве более 617 тонн общей стоимостью свыше 29 млн рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обвиняемых будут судить по статьям «кража» и «приведение в негодность магистрального нефтепродуктопровода».

ИА «Орелград»