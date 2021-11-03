Орловский врач-терапевт приторговывал справками о вакцинации

Возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество.

Врач-терапевт, работающий в одной из орловских поликлиник, привлечен к уголовной ответственности за незаконную выдачу справок о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Уголовное дело по статье «мелкое взяточничество» было возбуждено после того, как медицинский работник попался на взятке в размере 4 500 рублей, полученной от двух женщин. Сделка осуществлялась через посредника.

Поскольку «деловая» активность врача вряд ли ограничивалась двумя справками, полиция ищет дополнительные эпизоды преступной деятельности. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

В настоящее время врача оставили на свободе с подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»