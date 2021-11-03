Орловский врач-терапевт приторговывал справками о вакцинации

3.11.2021 | 12:50 Закон и порядок, Медицина, Новости

Возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество.

Врач-терапевт, работающий в одной из орловских поликлиник, привлечен к уголовной ответственности за незаконную выдачу справок о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Уголовное дело по статье «мелкое взяточничество» было возбуждено после того, как медицинский работник попался на взятке в размере 4 500 рублей, полученной от двух женщин. Сделка осуществлялась через посредника.

Поскольку «деловая» активность врача вряд ли ограничивалась двумя справками, полиция ищет дополнительные эпизоды преступной деятельности. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

В настоящее время врача оставили на свободе с подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования