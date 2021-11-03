Под Орлом брачный возраст разрешат снижать до 14 лет

Действие регионального закона о браке распространят на муниципальный округ.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект внесения изменений в Закон Орловской области «О порядке и условиях выдачи разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет». Как следует из пояснительной записки, он был разработан в связи с принятием другого закона – о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Орловского района. Напомним, что уже второй год официально ведется процедура объединения пригородных населенных пунктов.

На территории региона впервые создан Орловский муниципальный округ, а Орловский район утратил статус муниципального образования. Теперь из-за этого приходится редактировать нормативные акты регионального уровня. Например, без внесения поправок в закон о снижении брачного возраста юридически подобное на территории теперь уже бывшего Орловского района было бы невозможно. Однако внесение поправок дает жителям Орловского муниципального округа право вступать в брак в очень юном возрасте.

Действующий закон о брачном возрасте был принят в 2011 году Орловским областным Советом народных депутатов. В частности, этим документом установлен минимальный возраст для вступления в брак. В Орловской области при наличии особых обстоятельств, в виде исключения, разрешается вступление в брак лицам, достигшим возраста четырнадцати лет. Особыми обстоятельствами являются установленная беременность и рождение ребенка у пары, желающей вступить в брак. Для получения разрешения на вступление в брак в возрасте до 16-ти лет необходимо собрать пакет документов, в состав которого должна входить справка медицинской организации о наличии беременности или свидетельство о рождении ребенка. Кроме того, необходимо письменное согласие родителей на вступление подростков в брак.

ИА «Орелград»