Конфликт медработника и коронавирусной больной дошел до главы орловского депздрава

Медработник признает конфликт и похищение документов, но отрицает пьянство и применение насилия.

Издание «Комсомольская Правда» опубликовало комментарий Станислава Шувалова, и.о. начальника департамента здравоохранения Орловской области, о конфликте в Сосковском районе.

Ранее «Орелград» сообщал, что жители обвиняют фельдшера скорой помощи в том, что будучи пьяной, она нанесла побои их родственнице, которая болела коронавирусом.

«Ситуация вызывает вопросы как у родственников так и у нас. Если действительно все так, как нам обрисовали, то этот случай заслуживает особого внимания. И главный врач, и фельдшер написали объяснительные, по нашей линии проводится проверка. По словам фельдшера, насилия она не применяла. Но она не отрицает конфликта, однако говорит, что пыталась его погасить без рукоприкладства. Что касается документов, то медик и правда их забрала. Пояснила, что они лежали на столе, и ровно сверху этой стопки она положила свои медицинские бумаги, а потом случайно захватила все вместе», — рассказал «Комсомолке» Станислав Шувалов, и.о. начальника департамента здравоохранения Орловской области.

Параллельно свою проверку проводит полиция, но о ее результатах пока ничего не известно.

ИА «Орелград»