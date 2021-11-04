Орловская девочка показала талант на всю страну: говорит быстрее Тины Канделаки

Семилетняя орловчанка приняла участие в шоу «Вундеркинды» на канале «Пятница».

Варвара Гладковская из Орла продемонстрировала на всю страну: семилетняя девочка говорит быстрее, чем Тина Канделаки. 7-летняя девочка из Орла приняла участие в шоу «Вундеркинды», которое вышло на телеканале «Пятница».

Ведущий проекта — блогер Роман Каграманов, а звездными гостями нового выпуска «Вундеркиндов» стали Татьяна Буланова и Владимир Маркони. По правилам шоу команда звезд с помощью интуиции должна была угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждую ошибку команда детей получала денежный приз.

Орловская девочка прочла скороговорки, ни разу не сбившись за несколько минут. Отгадать талант Варвары никому не удалось, и это принесло в копилку детей 60 тысяч рублей.

ИА «Орелград»