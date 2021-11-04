Орловские судебные приставы превзошли самих себя

Ведомство отчиталось о превышении показателей доковидных лет.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, в преддверии профессионального праздника судебные приставы региона подвели итоги предварительные своей работы. Уточняется, что текущие результаты превысили показатели доковидного периода. Согласно приведенным данным, за 9 месяцев 2021 года судебные приставы-исполнители Орловской области окончили 220 952 исполнительных производства, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Несомненно, достижением стало взыскание рекордной для региона суммы задолженности. За отчетный период времени она составила 2,335 миллиарда рублей. Показатель 2020 года превышен на 35 процентов, а показатель доковидного 2019 года превышен на 30 процентов. На особом контроле руководства УФССП, как говорят в ведомстве, находится работа по взысканию с должников задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетних детей.

«В результате комплекса принятых мер за 9 месяцев 2021 года орловские судебные приставы взыскали с должников по алиментам задолженность на сумму 160,412 миллиона рублей, — сообщили в управлении. – Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (80,1 миллиона рублей) и на 97 процентов больше, чем за 9 месяцев доковидного 2019 года (81,26 миллиона)».

ИА «Орелград»