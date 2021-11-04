Орловский мошенник взял предоплату за ремонт и пропал

Но полиция его нашла.

33-летний орловец представился «мастером», взял 7000 рублей в качестве предоплаты за ремонтные работы и исчез. Полиции удалось установить его личность. Ведется следствие.

«В отдел полиции № 3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу с заявлением обратилась местная жительница, которая рассказала, что на одном из сайтов она разместила объявление о необходимости оказания ей услуг по установке натяжных потолков и помощи в ремонте. Через некоторое время с ней связался, а впоследствии приехал к ней домой мужчина, который согласился взять на себя обязательства по проведению ремонтных работ. В качестве предоплаты потерпевшая заплатила данному гражданину 7 тысяч рублей, однако последний после этого больше не появлялся и перестал выходить на связь», — сообщила пресс-служба УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Задержанный во всем признался, согласился возместить ущерб и его оставили под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»