Орловский наркоман, убивший мать, получил 13 лет колонии строго режима

4.11.2021 | 13:54 Закон и порядок, Новости

Орловский областной суд не нашел оснований для смягчения приговора.

30-летний наркозависимый орловец получил 13 лет колонии строго режима за убийство своей матери, сообщила пресс-служба областного суда.

Мужчину уже не первый раз приговаривают к тюремному сроку за убийство. Отбыв первый срок, он женился, и у пары родился ребенок. Они жили у матери мужа. При этом, мужчина вел максимально асоциальный образ жизни – не работал, пьянствовал, употреблял наркотики и бил жену. Это закончилось тем, что он остался без жены и ребенка, на попечении матери.

Мать не устраивал такой порядок вещей, и у них регулярно возникали ссоры.

«Утром 22 июня 2020 года женщина позвонила  оператору по номеру «112» и попросила вызвать полицию, сообщив о конфликте с сыном. На вызов полицейские приехали примерно через 20 минут, но дверь им не открыли, на телефонные звонки никто не отвечал.

Через некоторое время тело женщины было обнаружено в квартире с множественными травмами. Сын 26 раз ударил мать металлическим ломом, из них 14 ударов пришлось в область головы.

Кроме того, мужчина похитил золотые украшения матери и на следующий день сдал их в ломбард», — рассказывается в пресс-релизе суда.

Убийца не признавал свою вину и обжаловал приговор. Но судебная коллегия по уголовным делам сочла доказательную базу убедительной и оставила приговор без изменения.

Отметим, что суд не нашел ни единого основания для смягчения приговора.

ИА «Орелград»

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