Орловский сенатор Владимир Круглый призвал к ликвидации безграмотности в вопросах эпидемиологии и иммунологии

По мнению сенаторы, даже у медицинских работников, не говоря уже о простых россиянах, существуют пробелы в знаниях на актуальные темы.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый стал одним из авторов поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», сообщает «Федеральное агентство новостей». Основной акцент поправок сделан на санитарно-гигиеническое просвещение, воспитание и обучение. Согласно тексту законопроекта, лекции об охране здоровья будут слушать не только специалисты отдельных профильных организаций, но и сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, образовательных учреждений, торговли, общепита.

«Если человек будет знать, что такое вакцинация и принцип действия вакцины, то информация о том, что сейчас идет чипирование населения Биллом Гейтсом, вызовет только улыбку. Что это опять же 5G вышки распространяют и так далее. Грамотный человек в эти глупости не поверит. Сейчас люди не совсем понимают, что такое вакцинация. Что такое вирусная инфекция. Как ее можно предотвратить. Не знают историю вакцинации. Что принцип вакцинации был открыт более 200 лет назад. И благодаря ему удалось победить тяжелейшие пандемии и эпидемии», — рассказал сенатор.

При этом, он отметил, что заниматься ликбезом нужно не только среди широких слоев населения, но и среди людей с медицинским образованием:

«Ведь у нас даже студенты-медики и студенты колледжей медицинских, как это ни странно, тоже очень мало знают о каких-то базовых вещах. Потому что их учат практической медицине, это важно, это понятно, это профессия, но видите, жизнь показывает, что надо смотреть на вещи шире. И преподавать в том числе основы эпидемиологии, основы иммунологии. И даже люди, обремененные степенями, заявляют, что нужно семь лет, чтоб сделать вакцину. А это все недостаток знаний. Недостаток информации».

ИА «Орелград»