Озвучены причины низкого освоения средств нацпроектов в Орле

Проверку реализации федеральных проектов провела городская КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла провела анализ эффективности расходов бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов на территории города в 2020 году. Как следует из отчета КСП, всего в прошлом году в областном центре реализовалось шесть национальных проектов: «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Образование».

В рамках каждого из них реализуются еще и отдельные федеральные проекты, такие, например, как «Успех каждого ребенка». Кроме того, в механизме реализации нацпроектов задействованы профильные муниципальные программы, в том числе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Формирование современной городской среды», «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла», «Развитие отрасли культуры» и «Развитие муниципальной системы образования».

С учетом этих программ в бюджете Орла в 2020 году размер бюджетных ассигнований на реализацию нацпроектов составил 1,594 миллиарда рублей, 96,8 процента из которых поступили из вышестоящих бюджетов. Вклад самого города составил 3,2 процента, или 50,799 миллиона рублей. Анализ освоения средств за 2020 год показал, что общий объем кассовых расходов на указанные цели составил 1,408 миллиарда рублей, то есть потрачено было только 88,3 процента средств.

«Низкое освоение (менее 88,3 процента) наблюдается по двум федеральным проектам: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» — 76,6 процента, «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» — 82,8 процента, — говорится в отчете КСП. — Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», составило 96 процентов, федерального проекта «Дорожная сеть» — 97,7 процента».

Аудиторы проанализировали причины сложившейся ситуации и сделали следующие выводы: выделенные в 2020 году средства в ряде случаев не использованы в связи с невыполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов либо с длительностью проведения конкурсной процедуры по определению подрядной организации. Данные факторы стали основными причинами не достижения плановых значений по ряду показателей федеральных проектов.

В связи с этим КСП предложила администрации Орла принять нормативный правовой акт, устанавливающий порядок составления ежеквартального сводного отчета о ходе реализации национальных проектов в городе. Этот документ должен предусматривать вопросы финансовой обеспеченности, кассового исполнения, достижения показателей результативности и подробного анализа неисполнения планов с указанием причин.

ИА «Орелград»