Работу орловцам будут подыскивать поближе к дому

В Орле депутаты призвали расширить возможности трудоустройства.

Орловский облсовет народных депутатов в рамках «правительственного часа» обсудил ситуацию на рынке труда Орловской области. Перед этим с докладом выступила глава департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина. Она рассказала парламентариям о мерах, принимаемых правительством по содействию занятости населения в регионе. По ее словам, основным инструментом по снижению уровня безработицы является закон «Содействие занятости населения Орловской области». Всего в регионе официально насчитывается 337,8 тысячи работников и 2,6 тысячи безработных. По данным правительственного мониторинга, за 9 месяцев 2021 года в области введено 1467 новых рабочих мест.

По итогам обсуждения депутатский корпус дал целый ряд рекомендаций департаменту. В частности, парламентарии посоветовали активизировать использование такого механизма поддержки, как заключение с гражданами социальных контрактов — в целях повышения экономической активности населения. Также чиновникам рекомендуют продолжить в 2022 году работу по организации временного трудоустройства юных орловцев в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Более того, департаменту посоветовали «провести адресную работу с представителями бизнес-сообщества в целях расширения перечня организаций, привлекаемых к сотрудничеству в данной сфере».

Прозвучали и другие актуальные предложения. Например, по мнению депутатов, необходимо устранить дисбаланс между нахождением рабочих мест и местами жительства соискателей. Иными словами, чиновникам в сфере занятости рекомендуют подбирать безработным работу, расположенную как можно ближе к дому, чтобы отказов с их стороны было меньше. Также департаменту рекомендовано наладить работу с кадровыми службами крупных предприятий для подготовки узкопрофильных специалистов. Кстати, перечень депутатских рекомендаций был закреплен постановлением облсовета, которое будет направлено губернатору Орловской области.

ИА «Орелград»