В Орле продлили запрет на проведение массовых мероприятий

4.11.2021 | 11:11 Медицина, Новости, Общество

Новая дата – 15 ноября.

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение продлить запрет на проведение массовых мероприятий до 15 ноября 2021 года.

Такое решение вызвано тем, что уже 7 недель продолжает рост новых случаев заболевания COVID-19. По сравнению с прошлой неделей динамика прироста составила 15,6%

«Доля детского населения в общей структуре заболевших составила 8,5% (зарегистрировано 179 случаев), доля взрослого населения — 91,5% (зарегистрировано 1938 случаев). Продолжается рост заболеваемости среди лиц 65 и старше, показатель составил 353,19 на 100 тыс. среди лиц данной возрастной группы (42 календарная неделя — 318,25 на 100 тыс. населения).

В возрастной структуре заболевших на 43 календарной неделе наибольший удельный вес занимают лица в возрасте 40-64 года — 40,1%, в возрасте 18-39 лет — 29,5%, в возрасте 65 лет и старше — 22%», — сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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