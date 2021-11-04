В Орле продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Новая дата – 15 ноября.

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение продлить запрет на проведение массовых мероприятий до 15 ноября 2021 года.

Такое решение вызвано тем, что уже 7 недель продолжает рост новых случаев заболевания COVID-19. По сравнению с прошлой неделей динамика прироста составила 15,6%

«Доля детского населения в общей структуре заболевших составила 8,5% (зарегистрировано 179 случаев), доля взрослого населения — 91,5% (зарегистрировано 1938 случаев). Продолжается рост заболеваемости среди лиц 65 и старше, показатель составил 353,19 на 100 тыс. среди лиц данной возрастной группы (42 календарная неделя — 318,25 на 100 тыс. населения).

В возрастной структуре заболевших на 43 календарной неделе наибольший удельный вес занимают лица в возрасте 40-64 года — 40,1%, в возрасте 18-39 лет — 29,5%, в возрасте 65 лет и старше — 22%», — сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»