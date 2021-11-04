В Орловской области экстремистов решили не пускать в губернаторы

В регионе ужесточили требования к выборам главы области и депутатов.

Орловский облсовет народных депутатов в окончательной редакции принял поправки сразу в несколько законов, регламентирующих организацию и проведение выборов. Внесение изменений продиктовано аналогичными поправками, внесенными ранее в федеральное законодательство. В частности, ужесточены требования к кандидатам в губернаторы и депутаты регионального парламента. Соответствующие областные законы дополнены новыми ограничениями.

Согласно им, отныне не имеют права быть избранными в качестве губернатора Орловской области или регионального парламентария граждане РФ, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности. Речь идет о запретах, предусмотренных Федеральными законами «О противодействии экстремистской деятельности» и «О противодействии терроризму».

Иными словами, если вынесено решение суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации, то причастный к ней гражданин орловским губернатором или депутатом стать не сможет. Данное ограничение распространяется на учредителей, руководителей и членов коллегиального руководящего органа запрещенных организаций, а также на рядовых членов и работников. Впрочем, часть ограничений носит временный характер, что дает этим людям шанс на какое-то участие в выборах по истечении определенного периода и при условии, что они не будут вновь замешаны в деятельности других, запрещенных позднее организаций.

Региональными законами уточняется и то, что понимается под термином «причастность к деятельности экстремистской или террористической организации». Это может быть не только непосредственная работа в такой организации, но и публичные высказывания, в том числе в интернете, в поддержку таких организаций, а также иные «меры поддержки», например, их финансирование, оказание им имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

ИА «Орелград»