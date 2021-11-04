Власти Орловской области предсказали «вымирание»

Прогноз на ближайшие годы говорит о сокращении численности населения.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении одобрил основные параметры бюджета региона на ближайшие три года. Соответствующий законопроект был разработан и представлен в парламент региональным правительством. Чиновники пояснили, что при разработке документа за основу были взяты данные «Прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Этот документа также был разработан аналитиками правительства и представлен на обсуждение в облсовет.

В целом, прогноз дает два варианта – базовый и консервативный – социально-экономического развития Орловской области в ближайшее время. Озвучим некоторые параметры, исходя из консервативного сценария, так как он рисует наихудший вариант развития событий. Согласно ему, численность населения региона сократится с 724 686 человек по итогам 2021 года до 702 548 – в 2024-м. При этом численность орловцев трудоспособного возраста должна возрасти – с 394 175 до 394 907 человек.

Соответственно, значительное снижение численности прогнозируется для орловцев старше трудоспособного возраста, то есть для пожилых людей. Ожидаемая продолжительность жизни орловцев, по мнению аналитиков, должна вырасти с 70,55 до 71,2 года, а коэффициент рождаемости увеличится с нынешних 7,7 новорожденных на каждую 1000 жителей региона до 8,6. Однако кардинально это демографическую ситуацию не изменит. Так, чиновники предрекают, что коэффициент естественного прироста населения по-прежнему будет отрицательным. Сейчас убыль населения составляет 10,5 человека на каждую 1000 жителей региона. Даже при самых благоприятных условиях в 2024 году он снизится лишь до коэффициента 6,4, но это означает, что область по естественным причинам будет ежегодно терять порядка 6 процентов своего населения.

ИА «Орелград»