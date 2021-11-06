Названы условия борьбы за елочные базары в Орле

Торговать елками смогут те, кто вакцинируется и предложит наибольшую цену.

В Орле стартовал прием заявок от тех, кто пожелает вести предновогоднюю торговлю в этом году. Ранее пресс-служба администрации областного центра сообщила, что власти города определили 31 площадку под размещение елочных базаров. Места будут распределены на аукционе, который мэрия планирует провести 1 декабря. Сами елочные базары смогут открыться не ранее 15 декабря, а последним днем их работы определено 31 декабря. С победителями аукциона чиновники заключат договоры на размещение нестационарных торговых объектов.

Эти контракты дадут право на торговлю хвойными деревьями и лапником. Кстати, по традиции, большинство новогодних елок в Орловскую область завозят из соседних Брянской и Калужской областей, где работают специализированные лесные питомники. Да и в целом эти регионы гораздо богаче лесами, чем Орловщина. Условия проведения аукциона на право работы на елочных базарах уже известны. Список площадок опубликован на сайте мэрии. Площадь каждого елочного базара составит 16 квадратных метров. Начальная цена каждого лота установлена в размере 12 851 рубль, шаг аукциона – 1000 рублей.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы. При этом они могут действовать через своих представителей, полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. Аукцион проводится в присутствии участников, неявка которых является основанием для его отмены либо переноса по решению комиссии.

Победителями станут те, кто предложит наибольшую цену за каждый конкретный лот. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Однако победителем в данном случае объявляется единственный участник, которому придется уплатить лишь стартовую (начальную) цену. Причем заявок завершится 25 ноября. В пакет документов соискателям придется вложить эскиз или дизайн-проект внешнего вида елочного базара.

Особенностью этого года является то, что участники обязаны представить организаторам особые письма. Это должны быть обязательства, гарантирующие выполнение требований постановления главного государственного санитарного врача по Орловской области Александра Румянцева от 18 октября 2021 года. Как уже писал «Орелград», этим документом была введена обязательная вакцинация против COVID-19 сотрудников целого ряда отраслей, в том числе работников торговли. Это означает, что торговать новогодними елками в Орле смогут только привитые продавцы.

ИА «Орелград»