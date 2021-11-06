Под Орлом спортсменами посчитали маленьких детей и глубоких стариков

Власти города Ливны отчитались о развитии физкультуры и спорта.

Как сообщается на сайте администрации города Ливны, вопрос о развитии массового спорта был поднят на очередном заседании городской Общественной палаты. С соответствующим докладом перед участниками мероприятия выступил начальник управления культуры, молодежной политики и спорта Максим Анисимов. Он отметил, что в городе действует муниципальная программа развития физической культуры и спорта, рассчитанная до 2024 года. Спектр ее охвата весьма широк, если вдуматься в озвученные данные.

«Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 17 345 человек, или 39,9 процента населения в возрасте от 3 до 79 лет, что на 2,9 процента больше чем в 2019 году, — сообщил докладчик. – Национальный проект «Демография» определил основную задачу по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году до 55 процентов».

Вероятно, это означает, что количество маленьких детей и глубоких стариков, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в городе будет только расти. Кстати, средняя продолжительность жизни в Орловской области на данный момент составляет 71,2 года. Поэтому можно только позавидовать Ливнам, где спортсменами являются даже те, кто давно преодолел средневозрастной порог жизни. Максим Анисимов также указал на «популярность спорта, востребованность среди ливенцев в занятиях физической культурой» несмотря на условия пандемии COVID-19.

Затронул он и вопросы финансирования. Это не менее важный аспект исполнения муниципальной программы, чем охват спортом граждан в возрасте от 3 до 79 лет. Согласно озвученным цифрам, «в текущем году суммы, выделенные с учетом всех дополнений и поправок на реализацию календарного плана соревнований, составляет 760 тысяч рублей, а объем средств на обслуживание спортивных объектов составил 250 тысяч рублей».

ИА «Орелград»