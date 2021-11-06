У орловчанки отняли иномарку за долги по штрафам ГИБДД

Женщина накопила задолженность на сотни тысяч рублей.

В Орле фактическим исполнением завершилось сводное исполнительное производство, открытое ранее судебными приставами Северного РОСП областной столицы. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. Местная жительница довольно долго не оплачивала многочисленные административные штрафы, наложенные на нее сотрудниками ГИБДД за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, она не оплачивала вовремя счета за коммуналку. В результате общая задолженность орловчанки превысила 420 тысяч рублей.

«В добровольном порядке оплачивать имеющуюся задолженность злостный правонарушитель не спешил, — рассказали в управлении ФССП. — К должнику были применены меры принудительного характера, в том числе обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях, ограничен выезд за пределы Российской Федерации, вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора».

Поскольку долг не был погашен и после этого, приставы еще раз проверили имущественное положение должника и выяснили, что у орловчанки имеется в собственности иномарка. Правда, наложить арест на эту машину удалось не сразу. Она тщательно скрывалась от приставов хозяйкой. Иномарку даже объявляли в розыск. В конце концов, машину нашли, арестовали и выставили на торги. Выручка от реализации была направлена на погашение долгов.

«Фактическим исполнением окончено 89 исполнительных производств, в том числе 79 исполнительных производств о взыскании административных штрафов», – резюмируют в УФССП России по Орловской области.

ИА «Орелград»