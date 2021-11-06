В Орле завышали цены на поставку соли для зимних дорог

Арбитражный суд поставил точку в нашумевшем деле.

Арбитражный суд Центрального округа оставил без изменения судебные акты об удовлетворении требований прокуратуры о признании недействительными результатов аукциона на закупку технической соли. Как уточнили в прокуратуре Орловской области, эта соль была предназначена для зимнего содержания дорог города Орла еще в 2019 году. Подобным реагентом посыпают дорожное полотно, чтобы избавить его от снега.

Напомним, несколько лет назад областная прокуратура всерьез взялась за проверки контрактов на зимнее содержание дорог. Было вскрыто немало нарушений, но в данном случае внимание надзорного органа привлекли условия заключения спорного муниципального контракта. Аукцион был проведен в электронном виде, чиновники объявили тогда тендер на закупку минерального концентрата «Галит».

Заказчиком выступало муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города «Орла». Контракт был заключен с ООО «Развитие». Однако уже позже при проведении проверки прокурорские работники пришли к выводу, что из-за нарушения процедуры определения начальной цены контракта заказчик завысил стоимость закупленной технической соли более чем на 4,6 миллиона рублей.

«Аукционная документация содержала некорректное описание объекта закупки, три из четырех заявок участников аукциона были отклонены без правовых оснований, — перечислили в прокуратуре Орловской области. — Допущенные нарушения незаконно ограничили конкуренцию, устранили потенциальных поставщиков от участия в закупке и привели к неэффективному расходованию бюджетных средств».

Чтобы вернуть переплаченные деньги в бюджет, прокуратура обратилась в арбитражный суд Орловской области с требованием признать контракт недействительным и применить последствия недействительности ничтожной сделки. Заявление было удовлетворено, и суд обязал компанию «Развитие» выплатить в пользу МКУ «УКХ» неосновательное обогащение в виде тех самых более чем 4,6 миллиона рублей.

«Решение арбитражного суда было обжаловано ответчиком — ООО «Развитие», однако вышестоящими судами решение оставлено без изменения, — говорят в прокуратуре региона. — Решение арбитражного суда Орловской области вступило в законную силу».

ИА «Орелград»