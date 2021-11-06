За продуктовый фальсификат в орловских соцучреждениях ответили заводы

Штрафы наложены сразу на восемь недобросовестных производителей.

Орловский Россельхознадзор обнародовал текущие результаты борьбы с незаконным оборотом недоброкачественной и фальсифицированной продукции АПК. Кстати, в ведомстве говорят, что это направление деятельности является для него приоритетным. Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, сразу восемь предприятий были оштрафованы по результатам мониторинга пищевой продукции, поставляемой в бюджетные учреждения Орловской области.

Продукты специалисты отслеживали при помощи государственных информационных систем. В случае возникновения подозрений о качестве товара, на место выезжали инспекторы и отбирали пробы продуктов для дальнейшего исследования в лабораторных условиях. Согласно озвученным данным, всего в текущем году сотрудники ТУ Россельхознадзора посетили 74 бюджетных учреждениях Орловской области и взяли там 219 образцов мясной и молочной продукции.

Далее эти образцы были исследованы экспертами Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. В результате в 36 пробах было выявлено несоответствие продукции по показателям качества и безопасности, причем в 16 пробах вскрыли признаки фальсификации продуктов питания. Речь идет о замене дорогого сырья более дешевым, например, при производстве молочных продуктов производители, порой, животные жиры заменяют растительными. Это снижает себестоимость продукта, но меняет его качество и свойства, о чем при маркировке продукции заводы предпочитают умалчивать. Кроме того, в образцах были выявлены опасные для здоровья примеси.

«В частности, в молочной продукции выявлялись несоответствия по массовым долям жира, белка, микробной трансглутаминазы и сорбиновой кислоты, — пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — В мясной продукции — по массовой доле белка и наличию тернидазола, который в норме не допускается».

По итогам лабораторного анализа в бюджетные учреждения были направлены соответствующие информационные письма, а к производителям некачественных и фальсифицированных продуктов питания были приняты меры административного воздействия. Восемь заводов получили штрафы по ст. 14.43 КоАП РФ. Кроме того, у 11-ти заводов было отозвано 13 деклараций о соответствии продукции, которая на самом деле обязательным требованиям не отвечает. Отметим, что в списке уличенных предприятий оказались не только орловские производители. Проверка показала, что некачественные продукты производились в Курской, Московской, Рязанской и Брянской областях, а также в Татарстане.

ИА «Орелград»