Близкий к Клычкову политолог обвинил федеральный центр в орловских проблемах

Дмитрий Фетисов прокомментировал позицию Дмитрия Нечаева.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов прокомментировал заявление Дмитрия Нечаева, который обвинил федеральный центр в орловских региональных проблемах:

«Близкий к Клычкову политолог Нечаев обвиняет федеральный центр в проблемах Орловской области.

Как будто именно Мишустин виноват в том, что клычковский ставленник Залогин так оптимизировал орловскую медицину, что врачи массово стали уезжать из Орла в другие регионы, а сам Залогин оказался под следствием?

Но зафиксируем факт, что Клычков не только стал первым губернатором, который удостоился выволочки от Мишустина, но и первым губернатором, который попытался переложить свои проколы на премьера.

Но это не от смелости, а от безнадежности. После того как провалилась попытка с помощью братьев Рыбаков переложить вину за свои просчеты на спикера облсовета Музалевского, Клычков с помощью политолога Нечаева решил уже замахнуться на самого Мишустина. Кого клычковская пропаганда назовет следующим виновным в проблемах Орловщины? Зюганова? Собянина? Путина?»

Ранее Дмитрий Нечаев выразил свою точку зрения о взаимодействии Москвы с региональными центрами:

«Они должны не просто раздавать указания, но и должны активно помогать региону решать проблемы. И я не думаю, что Мишустин приезжал устраивать обструкции, скорее он приезжал помогать. Федеральные чиновники должны увидеть главное: не без их «стараний» в России, и не только в Орловской области, настолько изношена инфраструктура, в том числе и в сфере здравоохранения, разве не без их молчания происходил упадок системы здравоохранения и её оптимизация, разве не с молчаливого согласия происходило, когда сокращали в медицине фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, больницы или малокомплектные школы в системе образования? Конечно, это было федеральным трендом. Именно поэтому за инфраструктуру несёт ответственность как региональная, так и федеральная власть».

ИА «Орелград»