Дело о канализационных стоках под Орлом дошло до третьего суда

Коммунальщики под Орлом пытались снять с себя статус гарантирующего поставщика.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел довольно необычное дело. Коммунальная компания «Водсервис» пыталась по суду признать недействительным постановление администрации Здоровецкого сельского поселения. Последняя ранее отказалась снять с этого ООО статус гарантирующей организации по водоотведению в поселках Нагорный и Ямской Выгон. Истец мотивировал свои требования тем, что на указанной территории отсутствует централизованная система водоотведения, позволяющая осуществлять единый технологический процесс — прием, транспортировку и очистку сточных вод.

Однако обо всем по порядку. Как следует из материалов дела, статус гарантирующей организации постановлением администрации Здоровецкого сельского поселения был присвоен истцу еще в 2014 году. В 2018 году он был обновлен, а территория обслуживания была увеличена. В нее попали и указанные выше поселки. Поскольку на территории сельского поселения очистные сооружения отсутствуют, сброс сточных вод осуществляется на «рельеф местности». Словом, их просто сливают из труб на землю.

Ранее местные власти обсуждали планы по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения, в том числе строительство канализационно-насосной станции, напорного коллектора и блочной станции биологической очистки. Но до сих пор эти объекты не построены. Между тем, еще в 2018 году Ливенский райсуд удовлетворил первый иск управления Роспотребнадзора. Сброс канализационных вод на рельеф местности, то есть непосредственно на почву, был признан неправомерным. Коммунальщиков обязали прекратить его и организовать сбор и вывоз сточных вод на специальные сооружения. В конце 2020 года Ливенский райсуд удовлетворил еще один похожий иск.

Представители истца заявили, что компания в 2019 году обращалась к главе администрации Ливенского района с просьбой оказать содействие в урегулировании вопроса по прекращению сброса канализационных вод на почву – просило построить емкости для сбора и очистки стоков в поселке Ямской, чтобы они не попадали в реку Ливенка. В апреле 2021 года, поскольку ситуация не изменилась, компания вновь обратилась к главе района с просьбой принять уже «экстренные меры капитального характера для устранения сбора канализационных стоков». Но и эта просьба осталась без удовлетворения.

И тогда, в июле 2021 года, «Водсервис» обратился к главе сельского поселения с заявлением, в котором просил прекратить статус гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения поселков Нагорный и Ямской Выгон «в связи с невозможностью исполнять обязанности гарантирующей организации». Однако и в этом компании было отказано. Последнее постановление она оспорила в суде, намереваясь все-таки добиться снятия статуса «гаранта». Изучив представленные материалы, арбитраж в удовлетворении иска отказал. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже. А «судьба сточных вод» под Орлом по-прежнему не решена.

ИА «Орелград»