Мост под Орлом обследовали археологи

Экспертов вызвали строители, затеявшие реконструкцию сооружения.

Сотрудники «Научно-производственного центра «Древности» провели в Орловской области археологическое обследование земельного участка, отведенного для реконструкции моста через реку Кшень. Он расположен на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Ливны — Навесное в Ливенском районе. Площадь обследованного землеотвода составила 4,17 га. В геоморфологическом отношении участок обследования относится к бассейну реки Кшень, кстати, это правый приток реки Сосны.

Археологов попросили выяснить, нет ли на данном участке каких-либо памятников, которые могут быть повреждены при проведении строительных работ. В ходе исследований было заложено пять разведочных шурфов. В результате их изучения объекты археологического наследия не были обнаружены. Тем самым археологи дали добро на проведение реконструкции моста. В своем акте они отметили, что ближайшие объекты археологического наследия, известные по архивно-библиографическим данным, расположены на значительном удалении от обследованного землеотвода. Они находятся почти в 9 километрах от этого места к северо-западу — на восточной окраине города Ливны в районе впадения реки Ливенки в реку Сосну.

Добавим, что отчеты археологов прошли дополнительную государственно-историческую экспертизу, по итогам которой также был составлен акт. В нем отмечено, что в составе предоставленной документации приводится подробное описание археологических шурфов, указаны места их заложения, географические координаты, ориентировка, стратиграфия, глубина от дневной поверхности. Независимый эксперт также пришел к выводу: в шурфах каких-либо археологических предметов и признаков культурного слоя не обнаружено.

ИА «Орелград»