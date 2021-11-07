Орловчанка жестоко расправилась с компанией собутыльников

Под Орлом женщина применила нож для ночного выяснения отношений.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Ливенского районного суда Орловской области, вынесенный в отношении ранее не судимой местной жительницы. Ее признали виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями 112 и 115 УК РФ. Все три эпизода преступной деятельности орловчанки приходятся на одно и то же время и одно и то же место. Произошло это 13 сентября 2020 года в период между 3:30 и 3:50 часами ночи.

Как установил суд, подсудимая в тот момент находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она сидела на крыльце частного дома в приятной компании, которая примерно в половине четвертого ночи внезапно стала для нее неприятной. В приговоре не указана точная причина ссоры, но сказано, что женщина умудрилась одновременно поругаться сразу с тремя своими собутыльниками. Она оказалась скорой на расправу.

Суд установил, что женщина схватила кухонный нож и поочередно ударила им одного мужчину и двух женщин. Мужчина получил удар ножом в область грудной клетки слева, рана оказалась не опасной для здоровья. Одна из женщин получила удар ножом в плечо. Эту травму медики впоследствии тоже оценили как легкую. А вот третья потерпевшая получила удар в бок, который вынудил ее затем долго лечиться. Впрочем, и эта рана серьезной угрозы для жизни и здоровья не представляла.

Подсудимая свою вину признала в полном объеме. В суде были представлены положительные характеристики на нее. Из одной из них следовало, например, что спиртными напитками она не злоупотребляет. Однако именно алкоголь, как установил суд, и толкнул ее на преступления. По совокупности ей было назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 месяца условно с испытательным сроком на 2 года, в течение которого она должна своим поведением доказать исправление. Также суд удовлетворил иск женщины, получившей наиболее серьезную травму. Осужденная должна выплатить ей 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Вещественное доказательство по делу – нож, суд постановил уничтожить.

ИА «Орелград»