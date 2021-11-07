Орловский губернатор велел взять кредит на 3 миллиарда

Очередной крупный банковский заем возьмет Орловская область.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал очередное постановление о привлечении кредитных ресурсов. Из документа следует, что заем необходим «в целях обеспечения своевременного погашения долговых обязательств Орловской области». Взят он будет в кредитных организациях, читай в банках Российской Федерации, в рамках «Программы государственных внутренних заимствований Орловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденной законом о бюджете.

Всего планируется оформить три возобновляемые кредитные линии: две с лимитами по 1,05 миллиарда рублей и одну с лимитом 1,096 миллиарда. Согласно постановлению губернатора, кредиты должны быть оформлены под процентную ставку не более чем в размере ключевой ставки Банка России плюс 1 процент годовых (на момент опубликования извещения о проведении электронного аукциона) со сроком погашения до 365 дней.

Департамент финансов Орловской области определен государственным заказчиком по проведению отбора кредитных организаций Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Он же является администратором источника финансирования дефицита областного бюджета «по привлечению и погашению привлекаемых кредитных ресурсов». Контроль за исполнением постановления губернатор возложил на своего заместителя по планированию, экономике и финансам.

Ранее «Орелград» писал, что правительство Орловской области утвердило свою долговую политику на три года вперед. Согласно данному постановлению, она будет направлена на сокращение государственного долга региона в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам – по 316,5 миллиона рублей ежегодно. Основными инструментами реализации долговой политики названы бюджетные кредиты и рыночные заимствования.

По состоянию на 1 сентября 2021 года государственный долг Орловской области составил 20,48 миллиарда рублей. До конца текущего года планируется снижение его объема на 316,5 миллиона рублей за счет собственных доходов региона. На 1 января 2022 года государственный долг Орловской области, как предполагает правительство региона, составит 20,2 миллиарда рублей, или 82,1 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Сумма долга выглядит пугающе, но чиновники подчеркивают, что его текущий объем соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

ИА «Орелград»