В Орловской области будут «тренировать» уголовников

7.11.2021 | 15:00 Закон и порядок, Новости, Общество

Занятия с бывшими заключенными проведут по распоряжению губернатора.

Глава Орловской области Андрей Клычков, занимающий одновременно должности губернатора и председателя правительства, утвердил межведомственный план мероприятий. Этим документом предусмотрены  ресоциализация, социальная адаптация и реабилитация тех, кто отбыл уголовное наказание в виде лишения свободы или был подвергнут иным мерам уголовно-правового характера. Действие плана рассчитано на весь 2022 год.

В частности, документом предусмотрено проведение с бывшими заключенными групповых тренингов и индивидуальных консультаций психологами бюджетного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет». Особое внимание по традиции будет уделено вопросам трудоустройства. К примеру, губернатор поручил подчиненным оказывать содействие в трудоустройстве граждан, отбывающих уголовное  наказание, не связанное с лишением свободы.

Также в регионе в 2022 году должна быть продолжена работа выездных консультационных пунктов органов службы занятости населения в исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области. Это давно налаженная практика – специалисты службы занятости посещают колонии и знакомят заключенных, чей срок пребывания за решеткой подходит к концу, с вакансиями на местном рынке труда и наиболее востребованными специальностями. Также губернаторским планом предусмотрено предоставление государственной  социальной помощи людям, вышедшим из орловских колоний, и организация профессиональной ориентации таких граждан, обратившихся в службу занятости населения.

ИА «Орелград»

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