В Орловской области наказан Роки, он же Макаревич

Молодой человек попался на разграблении нежилого дома.

Решение по уголовному делу в сентябре 2021 года вынес Ливенский районный суд Орловской области, а теперь оно вступило в законную силу. Органы предварительного расследования обвинили в покушении на совершение кражи двоих местных жителей – Роки Макаревича и Николая Марковича. Их действия были квалифицированы по ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору).

Как следует из материалов дела, в конце июля этого года Роки договорился с Николаем о совместном хищении чужого имущества. На автомобиле они прибыли в один из населенных пунктов Ливенского района и припарковали машину возле ставшего непригодным для проживания частного дома. Территория этого домовладения не была огорожена забором, поэтому подельники без проблем на нее проникли.

Они брали то, чем можно было поживиться. В первую очередь, их интересовал металлолом. Приятели пытались украсть старую газовую плиту, кастрюли, ведра, колеса от велосипеда, печную решетку, таз, металлические прутья, лопаты, алюминиевую посуду и другие металлические предметы домашнего обихода. Все это подельники перенесли поближе к машине и сложили в кучи, планируя затем погрузить лом в багажник и отвезти в ближайший приемный пункт. Однако сделать это им не удалось, так как шум привлек внимание соседей. Они застигли злоумышленников на месте преступления.

Как позже оценила экспертиза, всего Роки и его приятель набрали лома примерно на 2650 рублей. Они вполне могли оказаться за решеткой, но система на первый раз их пожалела. Следователь полиции уже в суде подала ходатайство о прекращении в отношении Николая Марковича и Роки Макаревича уголовного дела с назначением каждому из них меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд с этим согласился – подельники должны выплатить в пользу государства по 15 тысяч рублей каждый.

ИА «Орелград»