В Орловской области стартовала охота на браконьеров

Совместная акция егерей и правоохранителей продлится до декабря.

В Орловской области стартовала профилактическая операция «Браконьер». Она проводится егерями совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии. Мероприятие растянется на весь ноябрь 2021 года. Как пояснили в областном управлении экологического надзора и природопользования, особое внимание будет уделено территориям, на которых в конце октября указом губернатора был снят карантин по африканской чуме свиней. Конкретно речь идет о Болховском, Мценском и Орловском районах.

Как уже писал «Орелград», ограничительные мероприятия там были введены еще в августе, после того, как в частном хозяйстве от АЧС пали домашние свиньи. Месяцем позже, а именно 23 сентября 2021 года указом губернатора на пораженных территориях были введены ограничения охоты. В частности, глава региона распорядился тогда запретить проведение любительской и спортивной охоты на дикого кабана, за исключением охоты, проводящейся «в целях регулирования численности охотничьих ресурсов».

Иными словами, добывать дикого кабана можно было только в определенных «зонах наблюдения» и только в рамках специальных мероприятий для снижения популяции этого животного, считающегося основным разносчиком АЧС. Однако со снятием карантина по африканской чуме свиней автоматически были сняты и ограничения на охоту. Специалисты опасаются, что это может привлечь на «освобожденные» территории браконьеров.

В связи с этим Орелоблэконадзор не только официально объявил о старте масштабной операции «Браконьер», но и напомнил жителям региона о необходимости неукоснительного соблюдения правил охоты. За их нарушение, в том числе за незаконную охоту, действующим законодательством РФ предусмотрена как административная ответственность по статьям 7.11 и 8.37 Кодекса об административных правонарушениях, так и уголовная — по статье 258 УК РФ.

ИА «Орелград»