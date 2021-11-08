Фельдшера Пронину из Сосково подозревали в неоказании помощи умирающей женщине

Стал известен случай из биографии сосковского медработника Прониной, обвиненной жителями в избиении пациентки.

По информации «Орелграда», фельдшер Елена Пронина из Соскова, которую недавно обвинили в пьяном нападении на пациентку, год назад уже была вовлечена в серьезный скандал. Тогда медработник стала фигурантом разбирательства о неоказании помощи умирающей пациентке.

Пострадавшие обвиняли Пронину в том, что она стала виновницей смерти члена их семьи. Однако, в возбуждении уголовного дела им было отказано. Дочь покойной рассказала «Орелграду», что год назад она была настолько шокирована смертью матери, что не сообщала журналистам о случившейся трагедии. В связи с этим, отсутствие общественного резонанса позволило Прониной «выкрутится» и избежать ответственности.

Трагедия произошла в ночь на 21-е июля 2020 года. 72-летняя женщина находилась у себя дома со своими внуками. Самому старшему из них тогда было 17 лет. Бабушка жаловалась на боли в груди и нехватку воздуха. Она просила то открыть окно и включить вентилятор, то укрыть одеялом.

Мальчик позвонил маме и рассказал, что бабушке плохо. Была вызвана скорая помощь, и дома появилась фельдшер Пронина. Она приложила статоскоп к груди пожилой женщины, в грубой форме мерила температуру, заставляла задыхающуюся женщину надевать маску.

Неоднократные слова о том, что у бабушки болит сердце, фельдшеру были безразличны – она стремилась найти у больной симптомы только одной болезни — коронавируса. При этом, она обвиняла внуков в том, что те, якобы привезли эту болезнь из города.

Пробыв дома около 10 минут и не оказав помощи, Пронина убежала. Далее последовал второй вызов скорой помощи. В этот раз больная бабушка упала на пол и потеряла сознание. Только после этого ей был сделан укол. Есть большая вероятность, что в этот момент ее уже не было в живых, и «реанимационные мероприятия» проводились с трупом.

Медицинские сотрудники настаивали на проведении вскрытия у своих коллег в Сосково. Однако, семья покойной проявила принципиальность и добилась вскрытия в Орле – у специалиста, который не был напрямую связан с сосковскими медиками. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, были выявлено, что летальный исход наступил в результате левожелудочковой недостаточности. Паталогическим состоянием, которое привело к возникновению вышеуказанной причины признана атеросклеротическая болезнь сердца. Никакой коронавирус не имел отношения к случившемуся.

Правоохранительные органы проводили проверку инцидента, но халатности в действиях медицинского работника они не выявили.

Ранее «Орелград» сообщал о недавнем случае в Сосковском районе. По сообщениям местных жителей, фельдшер скорой помощи Елена Пронина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорбляла и била пациентку, больную коронавирусом. Также она похитила из дома личные документы.

ИА «Орелград»