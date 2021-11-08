Газопроводы, мосты и водоводы построят под Орлом

Строительные планы на будущее озвучили в Ливенском районе.

Власти Ливенского района утвердили прогноз по строительству на ряд ближайших лет. Планы можно назвать амбициозными. Так, на автомобильной дороге межмуниципального значения Вахново — Важжово уже начаты работы по реконструкции моста через реку Сосна. Заказчиком является казенное учреждение «Орелгосзаказчик». Цена контракта составляет 280,751 миллиона рублей. Срок окончания работ – 30 ноября 2022 года.

В своем прогнозном плане на 2022-2024 годы ливенские власти подчеркивают, что ряд мероприятий удастся реализовать только в случае поступления денег из федерального и областного бюджетов. Если они поступят, что уже в 2022 году власти обещают завершить строительство канализационно-насосной станции для проблемных в этом отношении поселков Нагорный и Ямской Выгон (канализационные стоки там выливаются прямо на почву), а также газопровода в селе Жерино. На 2023 год запланировано строительство газопровода протяженностью 6 километров в деревне Головище, километрового водопровода в селе Крутое и трехкилометрового водовода в селе Здоровецкие Выселки. В 2024 году планируется строительство водопроводных сетей в селе Успенское, их протяженность составит 3,6 километра.

Что касается текущей ситуации, то в этом году за счет средств бюджета Ливенского района ведется строительство газопровода в деревне Миляево. Объем ввода жилья в 2021 году местные власти оценивают в 13 тысяч квадратных метров. Кстати, общий объем подрядных работ по строительным организациям за 2020 год в этом муниципальном образовании составил 407,5 миллиона рублей. В 2021 году данный показатель, по прогнозам, достигнет уровня в 295,3 миллиона рублей, что окажется на 27,5 процента меньше показателя 2020 года.

ИА «Орелград»