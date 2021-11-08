Место Тинькова в орловском Правительстве займет генерал-лейтенант Ивановский

Владимир Ивановский назначен зампредом Правительства по развитию инфраструктуры.

Генерал-лейтенант Владимир Ивановский назначен заместитель председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры. На этом посту он сменит Игоря Тинькова, который ранее ушел в отставку.

«Владимир Сергеевич Ивановский родился 24 апреля 1967 года в Витебской области.

В 1988 году окончил Волжское высшее военное строительное командное училище. В Вооружённых Силах СССР, а впоследствии и России, командовал взводом, ротой, занимал должности в штабных подразделениях. В 1997 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2001 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

В 2016-2019 годах генерал-лейтенант Владимир Ивановский занимал должность начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации. С 2019 года трудился в должности руководителя инновационного технополиса «Эра».

Владимир Сергеевич Ивановский удостоен ряда государственных и ведомственных наград, а также почетных званий: «Заслуженный деятель науки РФ» и «Почетный строитель России», — рассказывает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»