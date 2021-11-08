На Орловщине на улицах задержали более 8000 пьяниц

Каждое третье правонарушение в регионе связано с распитием спиртного.

По данным управления МВД России по Орловской области за 9 месяцев текущего года в регионе сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 29 916 административных правонарушений. Поясним, что эта статистика не учитывает нарушения в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Сообщается также, что 29 037 выявленных нарушений подпадают под действие КоАП РФ. Судя по приведенной статистике, фактически каждое третье правонарушение, выявленное в регионе, так или иначе связано с алкоголем.

Так, 8663 административных протокола было составлено по статье 20.20 КоАП РФ за распитие спиртных напитков в общественном месте, еще 2357 — по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения. В УМВД добавили, что в целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции ОВД, а также подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Так вот указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования в этом году выявлено уже 1350 граждан, находившихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Что касается других правонарушений, то в регионе зафиксировано 1283 факта мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ). Кроме того, сотрудниками полиции было составлено 879 административных протоколов по фактам нарушения тишины и покоя граждан. Наказание за это предусмотрено не КоАП РФ, а статьей 10.1 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». Остается добавить, что при участии народных дружин за отчетный период времени было раскрыто шесть преступлений и пресечено 171 административное правонарушение. С использованием технических средств АПК «Безопасный город» раскрыто два преступления и выявлено 258 административных правонарушений.

ИА «Орелград»