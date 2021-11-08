Орловец учинил расправу над бывшей женой на глазах у очевидцев

Именно очевидцы спасли женщину, которой грозила реальная опасность.

Довольно легко отделался житель города Малоархангельска, который в мае 2021 года учинил настоящую расправу над своей бывшей женой. Примечательно, что произошло это в общественном месте на глазах у многих очевидцев. Как установил суд, мужчина ранним утром подкараулил бывшую супругу во дворе дома, в котором она проживает вместе со своей матерью. Сам подсудимый заявил, что просто хотел обсудить вопрос о пользовании совместно нажитым имуществом.

В частности, его волновала судьба автомобиля, который был приобретен супругами в браке. Мужчина планировал потребовать от него ключи и забрать машину. Однако переговоры сразу же зашли в тупик. Между бывшими супругами возник спор, и решить его мужчина попытался при помощи угроз и физической силы. Он схватил бывшую жену за шею и начал ее душить.

Женщине удалось вырваться, она бросилась бежать, но мужчина догнал ее и повалил за землю. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут на место происшествия подоспели двое из множества очевидцев этого конфликта. Они оттащили экс-супруга от экс-супруги и скрутили его. Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину не признал, заявив, что не душил бывшую жену, угроз убийством не высказывал, не бил ее и телесные повреждения ей не причинял.

Однако не в его пользу выступили и зафиксированные медиками побои, и многочисленные свидетели, которые все прекрасно видели. Мужчине еще повезло, что его действия были квалифицированы всего лишь как угроза убийством. Если бы их расценили как покушение на убийство, ему пришлось бы много лет провести за решеткой. А так он получил 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд обязал его выплатить бывшей супруге в счет компенсации морального вреда 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»