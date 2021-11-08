Орловские суды попросят денег на архивы

Некоторым судебным участкам в Орловской области не хватает помещений.

Довольно неожиданная проблема была поднята на очередном заседании совета судей Орловской области. Как пояснили в пресс-службе Орловского облсуда, участники обсудили вопрос о материально-техническом обеспечении судебных участков региона. Поясним, что эта задача возложена на сотрудников регионального управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей. Участники заседания положительно отметили тот факт, что в последние годы «размер лимитов бюджетных обязательств… имеет последовательную тенденцию к увеличению». Однако не все накопившиеся проблемы на данный момент решены.

«Количество судебных участков, не располагающих помещениями архивов, сократилось, однако на ряде судебных участков имеется проблема недостатка их площадей, — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда. — Также было обращено внимание на отсутствие систем кондиционирования и комплексов видеоконференцсвязи в залах судебных заседаний».

В результате региональный совет судей решил направить информацию о материально-техническом обеспечении судебных участков Орла и Орловской области направить в правительство региона и облсовет народных депутатов. Чиновников и парламентариев попросят рассмотреть вопрос о возможном увеличении бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.

ИА «Орелград»