Орловских рыбаков предупредили о грозящей им опасности

О правилах безопасного поведения на воде напомнили инспекторы ГИМС.

В Орловской области инспекторы государственной инспекции по маломерным судам начали проведение профилактических рейдов. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, основная задача таких акций – предупреждение несчастных случаев на воде в осенний период. Сообщается, что рейды проводятся «по излюбленным местам рыбаков». С последними ведут разъяснительные беседы, напоминая им об основных правилах безопасности.

«Пройдет неделя-другая, и на водоемах области начнет появляться первый лед, — говорят в орловском ГУ МЧС. — Поэтому уже сегодня нужно проводить беседы с рыболовами, которые с появлением первого льда поспешат на него выйти. Главная причина трагических случаев на водоемах – незнание, пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безопасности».

В ведомстве подчеркивают, что осенняя рыбалка таит в себе немало опасностей. Прежде всего, заметно снижается температура воды. Если рыбак вдруг в ней окажется, то холод может сковать его движения. В холодной воде доходит до онемения и временного паралича конечностей, что может сыграть роковую роль. Кроме того, намокшая одежда тут же потянет несчастного вниз. Спасти в такой ситуации человека бывает довольно трудно, отмечают спасатели.

«Во время рейдов инспекторы проводят профилактические беседы с рыбаками, рассказывают им о том, как обезопасить себя от несчастного случая, — говорят в ГУ МЧС, — о способах оказания первой помощи при утоплении и способах транспортировки пострадавших. Напоминают правила безопасного поведения на воде и вручают памятки».

Согласно оперативным статистическим данным спасательной службы, с начала 2021 года на водных объектах Орловской области погибло 12 человек. За аналогичный период предыдущего года погибли 10 человек, то есть статистика несколько ухудшилась. Что касается текущей гидрологической обстановки, то она, по оценкам специалистов, находится в пределах нормы.

ИА «Орелград»